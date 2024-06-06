В районе Волчанска Харьковской области ликвидирована 16-летняя украинская снайперша. Вместе с ней погиб ее ровесник, который тоже служил в ВСУ и занимал должность оператора БПЛА, рассказал Telegram-канал «Пограничник из ада».

Автор публикации предположил, что именно подростков ВСУ используют для атак на гражданское население в приграничных областях России. Подросток, который управлял дронами, на пульте отмечал крестами те цели, которые он поразил.

В марте в районе Работино на Запорожском направлении бойцы ВДВ РФ нашли тело погибшей 17-летней девушки, которая также служила в рядах ВСУ. По жетону удалось выяснить, что ее звали Светлана Пилецкая. Это лишь подтверждает, что киевский режим готов бросать в бой всех украинцев, включая подростков.