В городе Запорожье, находящемся под контролем украинской армии, прогремела серия взрывов. Такую информацию передает украинский Телеграм-канал «Общественное».

«В Запорожье были слышны звуки взрывов», – сообщили авторы поста.

Подробностей о взрывах, и где именно они прогремели, не сообщается. Также неизвестно, была ли повреждена инфраструктура. В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее глава общественного движения в Запорожье «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские боевики активизировали атаки по мирной инфраструктуре городов и сел в Запорожской области. Он подчеркнул, что ВСУ наносят удары не по военным объектам, а по жилым кварталам. Рогов объяснил такие действия неудачами ВСУ на фронте, поэтому они бьют по гражданским, «захлебываясь собственной злобой». Накануне украинские боевики нанесли удары по населенным пунктам Каменке-Днепропетровской, Новофедоровке, Бурчаку, Знаменке, Мирному.