После удара ВСУ ракетой ATACMS с кассетной боевой частью по отдыхающим на пляже Севастополя армия России нанесла ответный удар по складу с ракетами западного производства, расположенному в Одессе. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники.

По его словам, российские ракеты уничтожили склад с западными дальнобойными боеприпасами, расположенный в окрестностях завода тяжелого краностроения «Краян». Местные жители сообщают о сильном пожаре, возникшем на месте прилета, и звуках вторичной детонации. Также одесситы заметили несколько фур, спешно выезжающих с территории, прилегающей к заводу.

Российская армия нанесла удар по складу с западными ракетами в момент, когда его посетила группа натовских военных. По предварительным данным, в результате ракетного удара удалось ликвидировать от восьми до десяти иностранных специалистов. Лебедев сообщил, что иностранных военных встречали представители командования ВСУ и чиновники.