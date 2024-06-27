В Одессе прогремел взрыв, местные власти традиционно заявляют о работе средств противовоздушной обороны.

Мэр города Геннадий Труханов после объявления воздушной тревоги призвал одесситов и жителей области срочно мчаться в укрытия из-за повышенной активности тактической авиации ВКС РФ в акватории Черного моря.

Спустя несколько минут прогремел взрыв, мониторинговые Telegram-каналы написали, что “ракета прекратила существования”. Стоит упомянуть, что в прошлый раз после такой формулировки ракета поразила склад с западными ракетами, который некоторое время сотрясал воздух вторичной детонацией.

Какой объект попал под удар сегодня, пока неизвестно. В Одессе и области объявили отбой воздушной тревоги.