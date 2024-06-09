Серия взрывов прогремела в Одесской области ранним утром 9 июня, сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».

Уточняется, что в 5:01 в регионе была объявлена воздушная тревога. Буквально через пару минут после этого раздались звуки взрывов. Местные жители сообщают о прилете, власти пока отмалчиваются.

В ночь на 9 июня взрывы гремели также в Николаеве, подробной информации о пораженных целях не поступало.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по тыловым областям Украины, уничтожают военную инфраструктуру, поражают энергетические и промышленные объекты. В последнее время атаки все чаще проводятся на логистику ВСУ. Ракеты прилетают по железнодорожным мостам, через которые западное вооружение доставляется на линию фронта.

Среди целей также склады с боеприпасами и оружием, пункты временного размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников, базы, на которых западные инструкторы обучают новобранцев.