Во время шторма на одесском пирсе волной унесло в море 20-летнюю девушку, устроившую фотосессию на фоне неспокойного моря. Соответствующие кадры, снятые наружной камерой наблюдения, были опубликованы авторами Телеграм-канала «Политика страны».

Известно, что 20-летняя сотрудница правоохранительных органов Украины приехала в Одессу из Ровно, чтобы провести свой отпуск у моря. Правоохранительные органы заявили, что девушка погибла во время фотосессии. Девушку, решившую устроить экстремальную фотосессию на одесском пирсе, звали Олеся. В настоящий момент водолазы ищут тело девушки.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как девушка позирует на фоне неспокойного моря в белом платье. Для более эффектного фото молодая девушка решила стать на самый край пирса. Однако сильная волна застала девушку врасплох. Сначала потоком морской воды Олесю сбило с ног, а затем смыло в неспокойное море.