Семейная пара задержана в селе Каменка Новосибирской области. Супругов подозревают в издевательствах над 10-летней девочкой, которая позже умерла в больнице.

Девочка находилась у семейной пары с 14 по 17 июня. Ее мама доверила присмотреть за дочерью, так как была вынуждена уехать в командировку. В результате девочку госпитализировали, а в медицинском учреждении она скончалась.

Мама предположила, что семья не кормила ребенка, поэтому девочка питалась одними конфетами, которые и стали причиной смерти. Но следственные органы считают иначе.

Соседи девочки рассказывают, что ребенок проводил все время в четырех стенах. На улице ее никто не видел. Семья, у которой мама оставила дочь, может состоять в какой-то секте. Не исключено, что они пытались применять к девочке обряды “изгнания дьявола”, что и стало причиной смерти.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ребенок мог подвергаться насилию со стороны взрослых, поэтому супругов задержали по подозрению в издевательствах и убийстве.