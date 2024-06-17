Российские ракеты ОТРК «Искандер» нашли и поразили еще один военный аэродром на Украине в городе Вознесенк Николаевской области.

По имеющейся на данный момент информации, на этом объекте базировалась армейская авиация ВСУ – штурмовики Су-25, а также ударные и транспортные вертолеты.

Местные жители опубликовали в Сети фото и видеокадры удара. Они рассказали, что взрыв был невероятно мощным, но пока точные последствия атаки не раскрываются. Мониторинговые каналы сообщили о взрыве, но подробности пообещали опубликовать позже.

Кроме того, известно о прилетах ракет в Харькове и области, в населенном пункте Шевченковское на Запорожском направлении.

Удары по тыловым регионам Украины дают возможность уничтожать аэродромы, базы наемников и резервных подразделений ВСУ, промышленные и энергетические объекты, а также логистику противника.