Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало доход, который требуется для комфортного обслуживания кредита на приобретение авто. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом он увеличился на 15 процентов.

Отмечается, что в марте прошлого года этот показатель составлял 102 тысячи рублей, а к декабрю вырос до 121 тыс. Но с начала 2024 наблюдается его снижение. Сейчас рекомендуемый доход составляет около 117 тысяч рублей.

Для подсчета этого показателя специалисты учитывают несколько факторов – процентную ставку по кредиту, а также ежемесячный платеж, который действует для уже выданных средств, и срок кредитования.

Клиент должен платить ежемесячно не больше 30 процентов установленного рекомендуемого дохода, чтобы максимально комфортно обслуживать кредит и продолжать обеспечивать семью. Также отмечается, что в 2019 году можно было оформить автокредит с доходом до 80 тысяч рублей, но с тех пор ситуация сильно изменилась.