Работа в театре и кино принесла актрисе Анастасии Заворотнюк не только народную любовь и признание. В собственности артистки находились недвижимость и автомобили.

Так, в Новомосковском районе у нее с супругом был особняк стоимостью до 160 миллионов рублей общей площадью 700 квадратных метров. Его в 2021 году переписали на сына Майкла и дочь Анну.

Также у Заворотнюк были квартиры в районе Раменки и в центре Москвы. Их суммарная стоимость составляет около 130 миллионов рублей.

По мнению адвоката Елены Калиничевой, все наследство будет разделено на «до» и «после» заключения брака с Петром Чернышовым. После этого все, что имелось у актрисы до замужества разделят в равных долях между всеми наследниками, а то, что нажито в браке – между Чернышовым, детьми Анастасии и ее матерью.