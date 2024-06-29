Россия ответит на удар ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли 4 и пострадали более 150 человек. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов уже поручил разработать новую стратегию борьбы с натовскими разведывательными БПЛА, которые наводят атаки противника.

В военном ведомстве сообщили, что повышение активности разведывательных самолетов и дронов НАТО и США демонстрирует их вовлеченность в конфликт. Они участвуют в нем на стороне Украины и поэтому должны нести равную с ней ответственность.

Кроме того, полеты дронов и патрульных самолетов НАТО повышают риск инцидентов с истребителями ВКС России. Поэтому одной из задач Минобороны станет разработка стратегии борьбы с этими летательными аппаратами.

Эксперт Олег Иванников высказал мнение, что поручение Белоусова по своей сути – это фактически приказ на уничтожение американских БПЛА. Поэтому можно ожидать их исчезновения из акватории Черного моря.

Свое мнение по этому поводу высказал и военный аналитик Василий Дандыкин. Он считает, что Россия не будет сбивать натовские дроны, но задействует системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать их с толку.