В ночь на 1 июня зафиксирована серия ударов по объектам энергетической инфраструктуры в пяти регионах Украины, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, известно о прилетах по таким объектам на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Запорожской, а также в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее об ударе по объекту критической инфраструктуры сообщил также глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

ВС РФ задействовали для массированного комбинированного удара по Украине стратегические бомбардировщики Ту-95МС, носители крылатых ракет «Калибр» в Черном море, а также дроны-камикадзе «Герань». Кроме того, в небо поднимались истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами». Воздушная тревога была объявлена вечером 31 мая, отбой прозвучал только около 6 часов утра 1 июня.