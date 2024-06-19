Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил об отсутствии реального коммюнике, подписанного странами-участницами швейцарского саммита по Украине. По его словам, физическая версия коммюнике по итогам вопросов урегулирования украинского конфликта отсутствует. Он назвал его «живым списком», который может меняться.

«Коммюнике не было подписано физически, поэтому физической копии не существует. На сайте МИД Швейцарии совместное коммюнике размещено со списком стран, которые его поддерживают», – заявил Пьер-Ален Эльчингер.

Представитель швейцарского МИД отметил, что к этому «живому списку» могут присоединяться государства, чьи представители не присутствовали на конференции. Это касается и международных организаций. Кроме того, государства могут быть также исключены из списка.

Напомним, конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла в Швейцарском городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. На саммите присутствовала 101 делегация. Но коммюнике было поддержано 80-ю странами и четырьмя международными организациями.