В Крыму в соборе Свято-Троицкого женского монастыря было проведено освящение белых халатов медицинских работников. Об этом сообщает Крым 24.

По информации Министерства здравоохранения Крыма, такая традиция появилась в Республике Крым в 2006 году. На протяжении 18 лет в дни памяти Святителя Луки Архиепископа Крымского и Симферопольского. Более 40 студентов-медиков собрались в соборе у раки со святыми мощами.

По словам врио министра здравоохранения Республики Крым Ольги Растригиной, участвовавшей в богослужении, святитель Лука Крымский был выдающимся ученым, талантливым хирургом, священнослужителем и наставником. Он бескорыстно служил людям и является примером для каждого православного врача.

«Святитель Лука является примером для всех православных врачей, и сегодня медики Крыма обращаются к нему с молитвами», – рассказала Ольга Растригина.

Святитель Лука был канонизирован Русской православной церковью в 2000 году. 11 июня является днем памяти Святителя Луки Архиепископа Крымского и Симферопольского.