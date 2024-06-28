Китайская компания Qingdao Sifang Rolling Stock Co завершила заводские испытания первого в мире пассажирского поезда, выполненного из углеродного волокна. Поезд получил название Cetrovo 1.0 или Carbon Star Rapid Transit. Такую информацию передает издание NewsBytes.

Вагоны поездов во всем мире обычно изготавливают из стали и прочих тяжелых материалов. Однако для создания нового китайского поезда были использованы композитные материала из углеродного волокна. В результате, инженерам удалось добиться уменьшения их массы. Новые составы на 11% легче традиционных, что помогает снизить потребление энергии на 7%.

Новый вид поездов способен достигать максимальную скорость, равную 140км/час. Поезда передвигаются на основе встроенной интеллектуальной системе, поэтому машинист не требуется. Беспилотный поезд Cetrovo 1.0 способен проходить крутые повороты, перепады и высоты. При помощи ИИ система поезда с легкостью обнаруживает любые препятствия, поэтому остановит поезд в случае необходимости.