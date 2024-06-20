Украинские средства массовой информации сообщили о разгроме могил военнослужащих ВСУ в Киеве. Неизвестные разрушили места погребения погибших украинских бойцов Дмитрия Коцюбайло (позывной «Да Винчи»), Андрея Пильщикова (позывной «Джас») и Павла Петриченко. Погибшие в зоне боевых действий украинские бойцы похоронены в украинской столице на Аскольдовой могиле.

В украинских Телеграм-каналах появились видеозаписи, сделанные на кладбище. На кадрах можно увидеть, как вандалы изувечили фотографии и таблички с именами погибших военнослужащих, разрисовали флаги, разбили лампадки.

Видеозапись была сделана местным жителем, заметившим погром на могилах. Мужчина сообщил за кадром, что следует организовать «гражданский пост», так как охрана, имеющаяся возле церквей, не может обеспечить полноценный порядок.

Погибший украинский боец Дмитрий Коцюбайло с позывным «Да Винчи» являлся командиром отряда «Волки Да Винчи». Он был одним из лидеров «Правого сектора» – экстремистской организации, запрещенной в РФ. Коцюбайло погиб в марте 2023 года под Артемовском.

Андрей Пильщиков с позывным «Джус» являлся военным пилотом, представляемым в качестве «Призрака Киева». Он погиб в августе 2023 года при столкновении двух учебно-боевых самолетов.