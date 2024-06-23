На фоне воздушной тревоги, сирены которой не умолкали почти на всей территории Украины в ночь на 23 июня, зафиксированы взрывы в Житомире и Киеве. Об этом сообщил киевский телеканал ТСН.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве. Он призвал жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу и находиться в бомбоубежищах до отбоя.

По информации телеканала ТСН, в Киеве сработали системы противовоздушной обороны.

В Житомире прогремел сильный взрыв, однако пока неизвестно, какие цели были поражены. Подробности пока отсутствуют.

Напомним, ближе к полуночи сообщалось также о взрывах в Харькове. 21 и 22 июня ВС РФ вновь атаковали энергосистему Украины, что привело к серьезным повреждениям нескольких ТЭС.