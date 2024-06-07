В Херсоне и окрестностях города возросло количество пожаров и взрывов. Произошло это сразу после прибытия в город съемочной группы и военных корреспондентов, которые намерены изобразить картину “массовых убийств” для Запада, пишет РИА Новости.

“Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее”, – сообщил агентству представитель пророссийского подполья.

Он отметил, что украинские боевики используют пикапы с 92-миллиметровыми минометами. Это вооружение неспособно добить до левого берега Днепра, который занимают ВС РФ, но зато активно используется для ударов по городу для имитации обстрелов ВС РФ. По словам подпольщика, уже неоднократно фиксировались случаи стрельбы ВСУ из минометов, после чего в окрестностях города наблюдались прилеты.