После преодоления вето, наложенного грузинским президентом, закон об иноагентах был подписан председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление спикера грузинского парламента.

«С завтрашнего дня в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций», – заявил Папуашвили во время брифинга.

По его словам, после вступления в силу закона об иноагентах политическая, экономическая и социальная системы Грузии будут более защищенными от вмешательства извне. В течение 60 дней зарегистрированные в Грузии организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны будут пройти процедуру регистрации на специальном портале и задекларировать свои финансы за 2023 год.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Однако большинством голосов парламент Грузии смог преодолеть президентское вето.