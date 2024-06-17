Украина потерпела крах на «мирном саммите» в Швейцарии, который не принес желаемых результатов, и поэтому отказывается от идеи разрушить Крымский мост. Так депутат Госдумы Александр Спиридонов прокомментировал заявления Киева об утрате сооружением какого-либо военного значения.

При этом парламентарий призывает не терять бдительности и не верить высказываниям противник. Вполне вероятно, что заявление как раз и было сделано для того, чтобы ВС РФ стали менее осторожными.

Осторожность следует проявлять и украинским националистам. Президент Владимир Зеленский ничего не добился на саммите, поэтому Запад может по-другому относится к угрожающим заявлениям Киева.

Ранее в украинских ВМС заявили, что Москва уже не использует мост в Крыму для переброски техники и личного состава на Украину. Тем самым он практически слово в слово повторил высказывание президента России Владимира Путина, сделанное еще год назад.