В аэропорту Кельн/Бонн в земле Северный Рейн – Вестфалия задержан предполагаемый террорист, который, по версии немецких спецслужб, сотрудничал с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Местные СМИ отмечают, что мужчина мог планировать теракты на чемпионате Европы по футболу-2024.

Так, издание Bild (сайт заблокирован в РФ) рассказало, что подозреваемый пытался попасть на чемпионат в качестве охранника и стюарда. Оба раза ему отказали в этом. Затем он попробовал пройти аккредитацию на два других крупных мероприятия с большим количеством людей, но и тут получил отказ. Зато привлек к себе повышенный интерес со стороны правоохранительных органов.

Мужчина является гражданином сразу трех государств – Германии, Марокко и Польши. В сентябре прошлого года он, по информации спецслужб, через одну из криптовалютных бирж перевел на счет ИГ 1,7 тысячи долларов США. Его задержали вечером в пятницу, 7 июня, сейчас подозреваемый в пособничестве террористической организации находится под арестом.