В Фукусиме только 7% территорий пригодны для дезактивации и возвратного заселения

По данным местных муниципалитетов и правительства Японии, большая часть зараженных радиацией территорий в префектуре Фукусима, ранее рассматриваемых для возвращения жителей, признаны неприемлемыми для проведения дезактивационных работ. Источник: The Mainichi.

Новая программа японского правительства оценивает допустимость отмены приказов об эвакуации в так называемых трудновозвратных зонах с высокими уровнями радиации, возникшими из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В результате лишь около 19 квадратных километров рассматриваемых территорий были одобрены для работ по возвращении жителей.

О вялом прогрессе возврата населения стало известно спустя почти год после того, как 9 июня 2023-го была введена система «определения районов возвращения и проживания» в соответствии с пересмотренным властями Японии «Законом о специальных мерах по реконструкции и возрождению Фукусимы».

По новой модели обратного заселения оцениваются только районы префектуры вокруг домов жителей, ранее обратившихся с просьбой о возвращении туда. При этом сельскохозяйственные угодья, которые надеялись использовать их владельцы, были исключены из оценки на радиоактивность. Однако 90% территорий, или примерно 270 квадратных километров, включающих обширные массивы горных лесов и изолированные частные дома, не подлежат возвратному заселению из-за радиации.

Зоны, в которые нельзя вернуться, охватывают семь муниципалитетов и имеют общую площадь 337 квадратных километров, в которых до катастрофы 2011 года проживало свыше 20 000 жителей префектуры Фукусима. Из этих территорий японское правительство определило в общей сложности 27,5 квадратных километров в шести муниципалитетах, включая прежде густонаселенные кварталы и территории вокруг ж/д станций, как «Особые базовые территории реконструкции и возрождения», и распорядилось провести интенсивные работы по дезактивации. Также власти Японии в 2022-2023 гг. аннулировали приказы об эвакуации из этих районов, открыв возможность возвращения жителей.

Избирательная дезактивации префектуры

В отличие от прежнего подхода к решению радиоактивной проблемы, при котором безоговорочно включался в дезактивационный процесс определенный диапазон территорий, по новому закону дезактивация будет вестись лишь в тех районах, прежние жителей которых выразили намерение вернуться. Полномасштабные работы по дезактивации, сообщает «Майнити Симбун», начнутся в этом финансовом году с дальнейшей отменой приказов об эвакуации к 2029 году, когда, как ожидается, уровень радиации снизится.

Из трудновозвратных зон на рассмотрении сейчас находится около 290 квадратных километров в определенных зонах возврата и проживания, за исключением базовых территорий реконструкционных работ и площадок для временного хранения зараженной почвы, сформированных в результате обеззараживания.

В поселках Намиэ, Окума, Футаба и городе Томиока, многие жители которых имеют право на участие в программе возвращения, определены зоны в которых будет выполняться дезактивация. В этих населенных пунктах префектуры Фукусима японское правительство на данный момент признало подходящими для дезактивации порядка 19 квадратных километров площадей, но это составляет лишь 7% от всех территорий, участвующих в программе возвращения жителей.

Работы по устранению радиации, как сообщается, могут быть расширены на большие территории, если туда захочет вернуться значительно число жителей. Однако за пределы населенных пунктов дезактивационные процессы не распространяться, поскольку на большей части этих территорий произрастают горные леса.

По итогам опроса ранее эвакуированного населения Намиэ, Окума, Футаба и Томиока, 714 семей, или 35% бывших жителей изъявили желание вернуться. Однако среди них реально приедут не все, поскольку многие из респондентов были либо пожилыми людьми, либо сообщили о готовности к возврату лишь при условии обеззараживания или демонтажа их домов за счет государства.

Власти префектуры Фукусима призывают правительство Японии позволить возвратиться жителям всех зон, даже трудновосстановимых. Однако в Токио заявили, что в принципе не будут обеззараживать горные леса из-за рисков оползней.

Представитель Агентства реконструкции префектуры Фукусима прокомментировал ситуацию: «Мы хотели бы продолжить работы по дезактивации и развитию инфраструктуры, чтобы позволить всем, кто желает вернуться домой, сделать это как можно раньше».