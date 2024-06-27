Известная хорватская автомобильная компания Rimac недавно представила концепт нового беспилотного такси Rimac Verne. Данный разработчик электрокаров имеет статус производителя самых быстрых суперкаров на электрических двигателях в мире.

Rimac Verne получил свое название в честь французского писателя- фантаста Жюля Верна. Будущее роботакси будет оснащено двумя местами для пассажиров. Вместо руля, педалей и прочих автомобильных датчиков на передней панели будет установлен 43-дюймовый дисплей, предназначенный для развлечения пассажиров.

Особенностью автомобиля является его огромное лобовое стекло и уникальные боковые двери, которые сдвигаются вперед. Открываются двери при помощи кодовых замков. Задние стойки крыши оснащены дисплеями, на которых должна отображаться краткая информация о поездке.

По словам представителей компании-производителя, первые автономные такси появятся в Загребе уже в 2026 году, а через год в планах внедрение роботакси в 11 европейских городах.