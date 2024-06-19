Представители европейского союза решили включить в 14-й пакет антироссийских санкций 20 граждан России. В их число вошла также известная певица Полина Гагарина. Данную информацию сообщил портал EUobserver, ссылаясь на проект документа.

Известно, что в санкционном списке значится 20 физических лиц и 22 юрлиц. Полина Гагарина также внесена в этот перечень. Причиной оказалось ее выступление на концертах, посвященных включению в состав Российской Федерации четырех новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, под европейскими санкциями окажутся Игорь Алтушкин, являющийся основателем Русской медной компании, Таймураз Боллоев, занимающий пост президента пивоваренной компании «Балтика». Именно ей передали российские активы Carlsberg Group. Также под ограничениями значатся имена Романа Троценко, основателя корпорации AEON и Алексея Гореславского, генерального директора Института развития интернета.