Пулеметчик взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) национальной гвардии Украины Алексей Король был приговорен Верховным судом ДНР к 27 годам лишения свободы за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте 2022 года.

«В суде установлено, что 14 марта 2022 года Король, выполняя приказ командира, из автомата расстрелял автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Олимпийской в Мариуполе, в котором находились двое мирных жителей», – сообщает пресс-служба Прокуратуры ДНР на официальном портале ведомства.

42-летний украинский боевик был признан виновным по пунктам «а», «ж», «л», части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», а также по части 1 статьи 356 УК РФ «Жестоко обращение с гражданским населением на оккупированной территории». Пулеметчик «Азова» будет отбывать наказание в колонии строгого режима.