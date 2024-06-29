Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в результате ракетной атаки в областном центре обрушилось несколько этажей девятиэтажного дома, передает портал РБК.

Лысак не стал уточнять, что за ракета попала в здание. Однако подобные случаи, произошедшие ранее, показывают, что украинская система ПВО неоднократно попадала зенитными ракетами в жилые дома.

Ситуацией моментально воспользовался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в дом попала якобы российская ракета. И сразу же попросил у Запада дополнительные средства ПВО чтобы “защитить граждан Украины”.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что целями для российских ракет становятся исключительно военные объекты, а также промышленные предприятия и энергосистема, работающие для нужд ВСУ. По жилым домам и гражданской инфраструктуре удары не наносятся.