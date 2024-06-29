Немецкий автопроизводитель Porsche представил уникальный спорткар 911 GT3 RS, оформленный в стиле делфтского фаянса (голландский стиль росписи фарфора, преимущественно в оттенках синего цвета). «Фарфоровый» спорткар был презентован в честь празднования 75-летия подразделения немецкой компании Porsche Netherlands.

Портал carscoops.com опубликовал фотографии уникального суперкара, расписанного эффектной ливреей с синими цветами на белом фоне. При этом по центру автомобиля проходит ярко-синяя полоса, а на дверях красуется наклейка с номером 75 в честь юбилея филиала немецкой компании в Голландии.

Бело-голубой стиль оформления немецкого суперкара напоминает русский народный промысел Гжель, который также был вдохновлен голландским стилем росписи делфтского фарфора. При этом технически автомобиль ничем не отличается от стандартного Porsche 911 GT3 RS. Под капотом суперкара расположился 4-литровый оппозитный двигатель на 525 лошадиных сил.