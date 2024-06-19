Мощный взрыв прогремел в районе Черноморска (ранее – Ильичевск) Одесской области, местные жители делятся фото с огромным столбом дыма, поднимающимся в небо на месте атаки.

За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога, мониторинговые Telegram-каналы сообщили сперва о взлете истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, а затем и о пуске баллистических ракет из Крыма. Какой именно боезаряд прилетел в Черноморск, пока неизвестно.

Точной информации об объекте, по которому наносился удар, тоже нет.

Ранее в Черноморске несколько дней подряд прилетали ракеты по мосту на железной дороге, соединяющий порт города с Одессой. Через него на фронт доставлялось западное вооружение и техника. Мост выведен из строя, движение поездов по нему в данный момент не представляется возможным.