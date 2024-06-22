Политики западных стран ведут риторику, направленную на развязывание вооруженного конфликта на территории Европы. Такое заявление сделал Александр Вольфович, госсекретарь Совбеза Республики Беларусь во время возложения цветов к памятникам Победы в Минске в честь Дня всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа. Вольфович отметил, что западные чиновники нагнетают ситуацию на границах с Белоруссией.

«Своими действиями они подталкивают развязывание нового разрушительного конфликта на территории Европы», – подчеркнул белорусский госсекретарь.

Именно поэтому главной задачей руководства Республики Беларусь является обеспечение мира и безопасности своего государства. Поэтому военная организация страны находится в том состоянии, чтобы в случае угрозы сразу дать отпор любому из агрессоров.

Вольфович подчеркнул, что белорусский народ помнит свою историю и гордится героическими подвигами своих дедов и прадедов, поэтому никому не даст ее исказить или уничтожить.