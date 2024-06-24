На одном из итальянских туристических сайтов появилось предупреждение о вспышке лихорадки Денге на курортах Египта. Эту болезнь из семнадцатого еще столетия диагностировали в Италии сразу у троих путешественников, приехавших с отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

Опасность заболевания заключается в том, что переносят его комары. При этом оно потенциально смертельно. В 17 столетии его называли также костоломной лихорадкой, так как один из симптомов – сумасшедшие боли в суставах и костях.

Другие симптомы практически не отличаются от гриппа у человека начинает опухать горло, поднимается температура, болит голова, а также появляются болевые ощущения за глазными яблоками и в мышцах.

Характерный для лихорадки Денге симптом – это сыпь, которая распространяется по разным участкам тела и может включать в себя как немного приподнятые, так и совершенно плоские пятна.

Спустя несколько суток может стартовать еще более тяжелая форма заболевания, характеризующаяся кровотечениями из десен, появлением крови в моче и кале, указывающей на внутренние кровоизлияния, существенными скачками давления. При обнаружении таких симптомов нужно срочно доставить пациента в больницу, чтобы не допустить летального исхода.