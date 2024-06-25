Лидеры западных стран не хотят вникать в суть мирных инициатив Москвы, пока на Украине еще есть человеческий ресурс для продолжения активных боевых действий. Об этом во время своего выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Но Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца», – сказал Ушаков.

По его словам, мирные инициативы российского президента Владимира Путина могли бы положить конец кровопролитному конфликту и перевести процесс решения спорных вопрос в политико-дипломатическое русло. Однако на Западе не хотят вникать в суть предложенной мирной инициативы и готовы вести активные боевые действия «до последнего украинца».

Ушаков отметил, что человеческий ресурс на Украине для продолжения конфликта все еще есть, поэтому Киев и Запад не намерены садиться за стол переговоров с Москвой в настоящий момент.