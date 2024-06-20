Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которую создали на основе нацбата “Азов” (запрещенная в России террористическая организация), угрожают украинской журналистке Анне Калюжной убийством. Инициатором угроз стал комбат подразделения Дмитрий Кухарчук. Он же натравил на журналистку своих подчиненных.

«Мне угрожают убийством, а моих родителей угрожают изнасиловать на моих глазах», – рассказала Калюжная.

Киевский портал “Страна.ua” сообщил, что 3-я ОШБ ранее сообщила своим карманным журналистам об угрозе наступления ВС РФ на Боровую. По мнению Калюжной, бригада пытается добиться передислокации сил на это направление. Кроме того, “элитное подразделение”, которое убегало то из Авдеевки, то из других населенных пунктов рядом с ней, просто пиарится.

В ответ Кухарчук внес Калюжную в одному ему известный список “недобросовестных журналистов”, которых он называет позором страны. Сам он признал общение с Калюжной, однако заявил, что никаких угроз в ее адрес не озвучивал.