Украинский переводчик исказил заявление итальянского премьера Джорджи Мелони. На видео YouTube-канала «Общественное» он заявил, что Запад якобы намерен заставить Россию сдаться. Однако на деле высказывание звучало совершенно по-иному.

«Если бы Украина не смогла рассчитывать на нашу поддержку и была принуждена сдаться, сегодня мы бы не собрались здесь обсуждать минимальные условия для переговоров», – именно так выглядит расшифровка речи премьер-министра Италии на сайте правительства страны.

Украинский переводчик, который работал на «саммите мира» в Швейцарии перекрутил эти слова в пользу Киева.

«Защищать Украину означает объединять международные усилия для защиты Украины. Если Россия не согласится с этими (условиями), мы заставим ее сдаться» – так звучит его вариант.

Непрофессионализм и предвзятость переводчика сразу же заметили пользователи социальных сетей. На него обрушилась лавина критики за искажение высказываний политиков.