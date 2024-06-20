Военный эксперт из Украины Дмитрий Снегирев опроверг слухи, распространяемые в Сети о возможной отправке в Россию ракет и добровольцев из Северной Кореи. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное дело».

По словам эксперта, Москва не нуждается в добровольцах из Пхеньяна, поскольку ей хватает внутренних ресурсов для пополнения своей группировки войск на фронте. Хотя северокорейские ракеты «Хвасон» являются грозным оружием, но Россия располагает достаточным количеством ракет собственного производства.

Снегирев отметил, что российская армия может использовать модернизированные ракеты для комплексов ПВО С-300 для нанесения ударов по наземным целям. По оценкам украинского эксперта, на военных складах в России хранится около 7 тысяч ракет к комплексам С-300. При этом украинские зенитчики используют западные системы ПВО Patriot и Samp-T для перехвата российских ракет. ВПК ЕС и США способен до тысячи зенитных ракет ежегодно.