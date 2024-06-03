Мобилизацией заключенных на Украине вплотную занялись националистические батальоны, в числе которых и «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Эти подразделения намерены использовать сидельцев в качестве пушечного мяса. Нацисты же будут выступать в роли заградительного отряда, не давая отступать или пытаться сдаться в плен.

Командир одного из батальонов 3-й штурмовой бригады, в которую трансформировался «Азов», Дмитрий Кухарчук подтвердил эти сведения. Заключенные будут использоваться по примеру советских штрафбатов, в которых нужно было искупить вину кровью.

Ранее политолог Владимир Скачко предположил, что заключенные на Украине записываются в ряды ВСУ, чтобы воспользоваться недостатком людей в силовых структурах, хаосом по всей стране и банально сбежать.