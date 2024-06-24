Командир одного из батальонов 95 одшбр ВСУ Гдульский подал рапорт о выбывших из строя 12 военнослужащих. Боевики почувствовали себя плохо после того, как попробовали “угощение” от сердобольных жителей Харьковской области, передает “Московский комсомолец”.

Комбат потребовал заменить выбывших боевиков, а также написал, что местное население демонстрирует пророссийские взгляды и якобы думает только о нанесении вреда военнослужащим ВСУ.

«Партизаны Харьковской области отчетливо дают боевикам киевского режима понять: им тут не рады», – сообщил Telegram-канал “Укропский фреш”.

Ранее на Донбассе и в других регионах Украины уже случались эпизоды с отравлением боевиков ВСУ. Так, в 30-й омбр в 2023 году отравились 30 боевиков, попробовавших пельмени, приготовленные специально для них местными жителями.