На Украине полным ходом продолжается мобилизация, причем на улицах хватают всех подряд, включая иногда даже 14-летних подростков. Их фактически похищают на улицах, заталкивают в автобус и разбираться начинают уже в Территориальных центрах комплектования. Так витиевато в стране теперь называются бывшие военкоматы.

При этом ТЦК очень не любят признавать жестокость по отношению к гражданам, тщательно скрывая подобные факты. Если же видео все же попадают в интернет, военкомы начинают валить все на Россию. Это якобы «Мосфильм» снимает постановочные кадры и выдает их за украинскую мобилизацию.

Впрочем, многие адекватные украинцы хорошо понимают, что происходят. Они даже предпринимают попытки бороться с произволом обнаглевшего до предела режима.

Так, в Харькове недавно неизвестные сожгли машину семьи главы Салтовского ТЦК, а в Кременчуге Полтавской области сгорел автобус, разъезжавший по городу, охотясь на людей. Люди начинают объединяться против ТЦК в Хмельницком и Одессе, в других городах Украины.

В Черкасской области во двор к сотруднику ТЦК прилетела граната. Этого добра сегодня на Украине очень много, поэтому остальным военкомам следовало бы хорошо подумать, прежде чем продолжать практику похищений и избиений. А не валить все на «Мосфильм».