ВС РФ усилили свои силы на Харьковском направлении. Такую информацию передает аналитическое издание DS, ссылаясь на источник в ГУР Украины. По сообщению издания, российские силы сосредоточили дивизию и четыре полка с целью прорыва фронта до Боровой.

От Райгородка до Нововодяного ВС РФ сосредоточились в количестве 10 тысяч бойцов и 450 единиц боевой техники, в том числе и 200 единиц систем артиллерии. Отмечается, что цель ВС РФ – повтор прошлогоднего наступления на Боровую.

Со стороны киевского режима на данном участке фронта сосредоточена 3-я Отдельно штурмовая бригада, входящее в батальон Азов (запрещенная в России террористическая организация). Но у российских сил есть преимущества и в численности, и в технике. Поэтому на данном направлении ВС РФ могут вести активные штурмовые действия.

По мнению военных экспертов, наращивание сил российской армии на данном участке фронта говорит о серьезности намерений России. Переброска значительной группировки войск является свидетельством подготовки к крупномасштабному наступлению.