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На выставке Eurosatory 2024 в Париже Киев показал дрон-камикадзе “Булава” с Х-образной конфигурацией крыла. Фактически это аналог российского барражирующего боеприпаса “Ланцет”.

Характеристики дрона раскрыл украинский сайт Defense Express. Сообщается, что “Булава” способна находиться в воздухе до 1 часа, развивает крейсерскую скорость в 100 километров в час и благодаря технологии ретрансляции Mesh поражает цели с дистанции в 60 километров.

Кроме того, отмечается использование электродвигателя, возможности сопровождать и находить цели посредством машинного зрения. Боевая часть объединяет одновременно кумулятивную, термобарическую и пробивную, то есть представляет собой “три в одном”.