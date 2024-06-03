Швеция передала Украине новый пакет военной помощи, в рамках которой – два самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Автор РИА Новости сообщил, какие возможности теперь появятся у ВСУ после получения такого вида самолетов.

Шведский пакет помощи, о котором заявила министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш, является самым большим из всех ранних поставок. Всего за два года конфликта на Украине Стокгольм передал Киеву 16 пакетов военной помощи. Общая стоимость составила порядка 1.2 миллиарда евро.

Как сообщила Буш, нынешний пакет помощи Киеву включает в себя два самолета ДРЛО ASC890, ракеты средней дальности Jaktrobot Rb99, бронетранспортеры PBV 302, некоторые виды бронированной техники и боеприпасы для артиллерии.

Самолеты ДРЛО ASC 890 представляют собой «мозг и глаза». Их основная задача – выполнение разведки для боевой авиации в воздухе. Иными словами – этот вид военного самолета является воздушным радаром.