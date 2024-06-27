ВС Украины не в состоянии справиться с натиском российских войск в Донбассе, поэтому Киев готовится к сдаче сразу четырех населенных пунктов. Речь идет о Торецке (бывший Дзержинск), Красногоровке, Очеретино и Красном Лимане, сообщило издание “МК”.

Украина уже начала принудительную эвакуацию гражданского населения из Торецка. Ранее глава городской администрации Вадим Филашкин сообщил о появлении в непосредственной близости от населенного пункта российских войск.

Напомним, прорыв у Торецка застал врасплох украинскую армию. Он стоил должности уже бывшему командующему Объединенных сил ВСУ Юрию Содолю, который в тот момент, когда ВС РФ начали наступление, пьянствовал и развлекался в ресторане. За это его обвинили в сдаче территорий и чуть ли не в сотрудничестве с Россией.