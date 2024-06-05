Украинские пограничники в апреле начали минировать берега реки Тиса, ставшей спасением для уклоняющихся от службы граждан страны.

РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что уже появились первые жертвы этой жесткой борьбы с уклонистами. На одном из видео, появившемся в Сети, пограничники проводят осмотр тела мужчины, подорвавшегося на мине. На кадрах видно, что у него нет ноги, оторванной взрывом.

Источник отметил, что у пограничников имеется четкий приказ – не дать украинцам покинуть страну водным путем. Любыми доступными способами. В том числе, и путем минирования территорий на берегу.

Напомним, ранее стало известно о 45 погибших украинцах, пытавшихся переплыть реку и выбраться на заветный берег Румынии.