Российскими силами был уничтожен пункт временной дислокации противника сверхмощным дроном-камикадзе. Этот вид беспилотников получил название Царь-дрон. Видеозапись удара по объекту противника была сделана при помощи разведывательного беспилотника. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Оборонка».

На видеозаписи можно проследить, как российский беспилотник приближается к цели, а затем поражает ее. Мощный взрыв настиг пункт временной дислокации ВСУ. В результате удара полностью разрушились стены здания, превратившись в кучу обломков.

«Новый эпизод работы царского FPV-дрона повышенного могущества по занятому военнослужащими ВСУ дому с полным его уничтожением», – написали авторы поста.

Царь-дрон – это беспилотный летательный аппарат, несущий на себе порядка два килограмма взрывчатого вещества. Этот дрон-камикадзе способен точным ударом атаковать намеченную цель, в результате чего происходит мощный взрыв. По итогу, здание, где находится противник, практически сравнивается с землей.