Немецкие ученые погрузились в мир научной фантастики и рассказали, как можно обнаружить корабли инопланетян с варп-двигателями.

Они пояснили, что пока на Земле существует лишь теоретическая возможность создать такой двигатель для космического корабля. Практически конструкторы еще не созрели к решению данной задачи. Однако другие цивилизации вполне могли достигнуть технологического уровня, обеспечивающего возможность строить корабли на варп-двигателях

Преимуществом таких силовых установок имеется способность разгонять летательные аппараты до огромных скоростей. При этом пока они работают безотказно, обнаружить их практически невозможно.

Однако у двигателей есть один существенный минус – они иногда начинают работать нестабильно.

“Расчеты показали, что двигатель может создать варп-пузырь, но неизвестны уравнения, которые поддерживали бы его в стабильной конфигурации на протяжении времени. Таким образом, как выяснили ученые, он быстро эволюционирует и, в большинстве случаев, рассеется или сколлапсирует в центральной точке”, — пояснили ученые.

В распоряжении землян уже имеются детекторы гравитационных волн, которые моментально обнаружат варп-двигатели инопланетных кораблей, как только те дадут сбой.