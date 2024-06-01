Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся после продолжительной болезни 29 мая, состоялось в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве. Проститься с усопшей артисткой пришло множество людей. Телеграм-канал Zvezdanews опубликовал видеозапись с огромными очередями из желающих отправить в последний путь звезду сериала «Моя прекрасная няня».

После церемонии прощания актриса будет предана земле на Троекуровском кладбище. Здесь покоятся много известных личностей, среди которых Лев Лещенко, Юлия Началова, Юрий Шатунов, Иосиф Кобзон и многие другие.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Актриса много лет боролась со страшным заболеванием гиобластома – злокачественной формой опухоли головного мозга. В 2019 году ей поставили диагноз, после чего она перестала появляться на публике. У Анастасии осталась маленькая дочь Мила, рожденная в браке с Петром Чернышевым, и двое старших детей от предыдущих браков – 28-летняя Анна и 23-летний Майкл.