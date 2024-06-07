Бойцы ВДВ РФ из Бурятии в районе Часова Яра продолжают успешно уничтожать военную технику ВСУ. Минобороны РФ рассказало о ликвидации украинского робота, который использовался для доставки боевикам боеприпасов, воды и пищи.

«Грамотные и решительные действия расчетов беспилотников из Улан-Уде сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для боевиков ВСУ и эвакуацию раненых», – пояснили в пресс-службе военного ведомства.

Также десантники разгромили украинские подразделения, которые двигались к Часову Яру на бронированной технике.

Сами десантники сообщили, что беспилотники, которые поражают вражеские колонны и скопления личного состава, теперь запускаются операторами дистанционно. Это позволяет исключить обнаружение пункта управления дронами и поразить их из артиллерии или другого вооружения противника.