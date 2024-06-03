Актриса Ольга Ломоносова, известная по роли Киры в сериале «Не родись красивой», рассказала в социальных сетях о смерти своей сестры.

В память о ней артистка опубликовала несколько архивных снимков, на которых она запечатлена вместе с сестрой в разные годы.

«Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — подписала фотографии Ломоносова.

Ольга не стала раскрывать подробности смерти близкой родственницы. Пользователи проявили деликатность и не стали задавать лишних вопросов, выразив артистке соболезнования. К ним присоединились и известные актеры Денис Матросов, Виктория Толстоганова, Анна Чиповская, Анна Бегунова и прочие. Они призвали Ольгу держаться, чтобы пережить потерю родного человека.