Водитель тяжелого тягача MAN HX81 с трейлером, на борту которого находился танк Т-64БМ «Булат» ВС Украины, ошибся поворотом и заехал на позиции российской армии. В результате украинский танк был сожжен, а один из водителей захвачен в плен. Об этом сообщает автор Телеграм-канала «Воевода вещает».

«Танк сожгли. Один из водителей тяжелого тягача MAN был убит, второй сдался в плен», – написал автор Телеграм-канала.

По его словам, украинский военный тягач, перевозивший танк Т-64БМ «Булат», пропустил нужный поворот и по ошибке заехал на позиции Вооруженных сил Российской Федерации, расположенных в окрестностях населенного пункта Очеретино. Российские бойцы были удивлены, но все равно уничтожили танк, захватив в плен одного из водителей тягача.

Тяжелый тягача MAN HX81 был разработан в 2003 году концерном Rheinmetall MAN Military Vehicles для перевозки немецких танков Leopard 2A7. Данная техника стоит на вооружении стран военного блока НАТО.