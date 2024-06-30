Желающих отдохнуть в Калининградской области стало вдвое больше, что с одной стороны благотворно влияет на экономику региона. Бизнес и бюджет получают стабильный доход, появляются новые рабочие места, однако есть и один существенный минус.

Речь идет о повышающейся в курортный сезон нагрузке на транспорт. Калининград и без этого имеет серьезные сложности с транспортной доступностью из-за особенностей своего местоположения. Однако с наступлением лета они возрастают в разы.

Основной вид транспорта – это самолеты, билеты на которые раскупаются туристами. Местным жителям не остается ничего, что значительно осложняет для них перемещение по стране.

Внутри региона с транспортом тоже возникают сложности, так как автобусы и электропоезда, которые едут к приморским населенным пунктам, постоянно забиты. В итоге жителям области приходится либо ездить на такси, чтобы не толкаться в транспорте, либо же отказываться от поездок на море.