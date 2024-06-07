Один из туристов выложил в Сеть видео с «самым высоким водопадом Китая» Юньтай, который является одной из наиболее известных достопримечательностей страны и приносит крупные доходы. Он обратил внимание пользователей на трубу, через которую в водопад поступает вода.

Видео моментально завирусилось в Сети и привлекло интерес миллионов туристов по всему миру. Люди возмущенно начали требовать объяснений у китайских властей, фактически обманывающих путешественников. Ведь то, что заявлено как природная достопримечательность, оказалось банальной подделкой.

Китайские власти отреагировали и сообщили, что трубы лишь поддерживают водопад в засушливую погоду. Но в это уже никто не поверил.

Отмечается, что увидеть трубы не так и сложно, однако почему-то до сих пор лишь один турист обратил на них внимание других людей. Не исключено, что остальные просто стыдились признаться, что стали жертвами обмана.